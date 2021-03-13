الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسعقدت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع الممثل الاقتصادي لتايبيه بالرياض تينج شينج بينج.وجرى خلال الاجتماع استعراض طرق الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اطلعت اللجنة على تجربة جمهورية الصين (تايوان)، والخطوات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس ومواجهته.ونوه الممثل الاقتصادي لتايبيه في الرياض تينج شينج بينج بدور المملكة الرائد في التعامل مع الجائحة بمختلف المجالات، وبشتى الوسائل وخاصة في مجالات تفعيل التقنية الرقمية والصحة الإلكترونية.وقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع نبذةً عن آلية عمل المجلس ودوره ممثلًا بلجانه المتخصصة في التعامل مع هذه الجائحة من خلال أدواره التشريعية والرقابية عبر تقديم التوصيات ودراسة تقارير الأداء للجهات ذات العلاقة.يُذكر أن اللجنة الصحية هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية، التي تُحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها ووضع التوصيات قبل رفعها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس.// انتهى //15:59ت م0059