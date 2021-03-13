الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأوضحت وزارة الصحة أنها لا تزال ترصد ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، مؤكدة أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (351) حالة مؤكدة وتعافي(239) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3040) منها (553) حالة حرجة.وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (382059) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (372456) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6563) حالة -رحمهم الله جميعاً- كما تم إجراء (44953) فحصاً مخبرياً جديداً.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:08ت م0062