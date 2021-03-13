عرعر 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسكثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم أعمال النظافة في أحياء مدينة ومتنزهات عرعر، وذلك بعد موجة الغبار التي ضربت المنطقة أمس.وجهزت الأمانة عددا كبيرا من عمال النظافة والمعدات والآليات الخاصة بالنظافة وعمل خطة النظافة العامة من عمليات الكنس الآلـي واليدوي ومعالجة ماخلّفته الحالة الجوية من أتربة وغبار، مع اتخاذ جميع التدابير التي تضمن عدم تعرضهم لأضرار صحية.وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الحفاظ على النظافة من خلال التقيد برمي المخلفات في أماكنها الصحيحة.// انتهى //16:27ت م0065