الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واساختُتم اليوم الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة لدرجتي الشباب والناشئين التي أقيمت على مدار 3 أيام على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.وتصدر الفتح مرحلة الشباب، وحل مضر ثانياً والأهلي ثالثاً ، كما تصدر الفتح مرحلة الناشئين، وحل الهلال ثانياً والأهلي ثالثاً.ولُعبت 6 جولات لدرجة الناشئين و5 جولات لدرجة الشباب ، حيث شارك في مرحلة الشباب كل من (الأهلي – والفتح – ومضر – والهلال – والوطني – والحمادة – والسلام – والهدى – والشعيب – والخليج – والوشم ) ، وفي مرحلة الناشئين كل من (الأهلي – والفتح – ومضر – والهلال – والوطني – والحمادة – والسلام – واليرموك – والنهضة – والخليج – والوشم ) .وجاءت نتائج مباريات مرحلة الشباب بفوز الأهلي على الحمادة بنتيجة 3-0 ، وعلى الهدى بنتيجة 3-0 ، وعلى الخليج بنتيجة 3-1 ، وعلى الهلال بنتيجة 3-1 ، فيما تغلب الفتح على الوشم بنتيجة 3-0 ، وعلى السلام بنتيجة 3-0 ، وعلى مضر بنتيجة 3-1 ، وعلى الهدى بنتيجة 3-0 ، وعلى الخليج بنتيجة 3-1 ، واستطاع مضر التغلب على الهدى بنتيجة 3-0 ، وفاز على الشعيب بنتيجة 3-0 ، وعلى الوطني بنتيجة 3-1 ، وعلى الخليج 3-0 ، فيما تغلب الهلال على الشعيب بنتيجة 3-0 ، وعلى الوطني بنتيجة 3-0 ، وعلى الحمادة بنتيجة 3-0 ، واستطاع السلام التغلب على الشعيب بنتيجة 3-1 ، وعلى الوطني بنتيجة 3-0 ، وعلى الحمادة بنتيجة 3-1 ، وتغلب الخليج على الهدى بنتيجة 3-1 ، وتغلب الوشم على الحمادة بنتيجة 3-1 ،وعلى الوطني بنتيجة 3-2 ، وتغلب الشعيب على الوشم بنتيجة 3-1 ، وعلى الهدى بنتيجة 3-0 .وجاءت نتائج مباريات مرحلة الناشئين بفوز الفتح على اليرموك بنتيجة 3-0 وعلى الهلال بنتيجة 3-0 وعلى الحمادة 3-0 وعلى الوطني بنتيجة 3-0 وعلى السلام بنتيجة 3-1، فيما تغلب الأهلي على الحمادة بنتيجة 3-0 وعلى السلام بنتيجة 3-1 وعلى النهضة بنتيجة 3-1 وعلى الوطني بنتيجة 3-2 ، واستطاع الهلال التغلب على الأهلي بنتيجة 3-1 وعلى اليرموك بنتيجة 3-0 وعلى مضر بنتيجة 3-0 وعلى الحمادة بنتيجة 3-1 ، وتغلب السلام على مضر بنتيجة 3-2 وعلى النهضة بنتيجة 3-2 وعلى الوشم بنتيجة 3-0 ، فيما تغلب الخليج على الحمادة بنتيجة 3-2 وعلى السلام بنتيجة 3-1 وعلى الوشم بنتيجة 3-1 وعلى مضر بنتيجة 3-1وعلى النهضة بنتيجة 3-2 ، وتغلب النهضة على الوطني بنتيجة 3-2 وعلى مضر بنتيجة 3-2 وعلى الوشم بنتيجة 3-0 ، فيما تغلب مضر على اليرموك بنتيجة 3-0 ،وتغلب الحمادة على الوشم بنتيجة 3-1 وعلى اليرموك بنتيجة 3-0 ، وتغلب الوطني على اليرموك بنتيجة 3-0 وعلى الوشم بنتيجة 3-1 وعلى الخليج بنتيجة 3-1 .// انتهى //16:27ت م0066