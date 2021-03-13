الدمام 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسفعّلت أمانة المنطقة الشرقية أمس خطة العمل والطوارئ بإعادة جدولة جميع أعمال الكنس لحين تحسن الأحوال الجوية في المنطقة.وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على جميع الإدارات والبلديات بتجهيز فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع جميع البلاغات على مدار الساعة .وأشار الجبير إلى أن الأمانة تواصل أعمالها لمتابعة خطة الطوارئ في أعمال النظافة للتعامل مع الحالة الجوية في سبيل المحافظة على السلامة المهنية للعمالة جراء هذه الظروف مع الالتزام بمهامها في الحفاظ على النظافة العامة من خلال استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال النظافة ورفع الأتربة المتراكمة في الطرق والساحات العامة واستخدام المكانس الآلية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء مع إيجاد فرق طوارئ للرصد والمتابعة الميدانية لجميع هذه الأعمال، إضافة إلى فرق أعمال الالتقاط إذا تطلب الأمر، ومع انحسار هذه الأحوال الجوية فعّلت الأمانة خطة الطوارئ لتنفيذ هذه الأعمال مع دعم البلديات التي قد تحتاج إلى دعم سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة، والتي تأثرت بهذه الرياح والأتربة.ولفت النظر إلى مشاركة أكثر من 3500 عامل نظافة و700 معدة وآلية تنوعت ما بين معدات ضواغط ومكانس آلية وعربات كبيرة، ومعدات شفط لنقل النفايات والأتربة وعربات (شيول) .// انتهى //16:34ت م0067