بيروت 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 755.99 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 84 ألفا و373 سهما، بقيمة مليون و88 ألف دولار أميركي ، مقابل 50 ألفاً و756 سهماً، بقيمة 432 ألفا و403 دولارات أميركية خلال تداول الأسبوع الماضي.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.75 مليارات دولار، مقارنة ب 7.28 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //16:54ت م0070