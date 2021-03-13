اقتصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع
السبت 1442/7/29 هـ الموافق 2021/03/13 م واس
بيروت 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس
اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 755.99 نقطة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 84 ألفا و373 سهما، بقيمة مليون و88 ألف دولار أميركي ، مقابل 50 ألفاً و756 سهماً، بقيمة 432 ألفا و403 دولارات أميركية خلال تداول الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.75 مليارات دولار، مقارنة ب 7.28 مليارات دولار الأسبوع الماضي.
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