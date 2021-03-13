المنامة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسالتقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم برئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش الذي يزور المنامة حالياً .وبحثا خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، وخاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والسياحة، وآفاق تطويرها وتنميتها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات والمستجدات الراهنة إقليمياً ودولياً، إلى جانب التطرق إلى مستجدات جائحة كورونا "كوفيد - 19" وجهود البلدين في التعامل مع هذه الجائحة .// انتهى //17:07ت م0071