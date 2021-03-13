الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأصدرت كلية الملك خالد العسكرية العدد (144) من مجلتها الفصلية، الذي تضمن لقاءً صحفيًا مع وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبداللطيف الحارثي ، تحدث خلاله عن إنجازات الوكالة وخططها المستقبلية، والمشاريع المزمع إقامتها في الوزارة بإشراف ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني .ونوه الدكتور عبداللطيف في حديثه إلى إنجاز 40 % من مشروع إسكان منسوبي وزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض، وأن الأعمال جارية وفق الخطط المرسومة ، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الكلية لمختلف مشاريع الإسكان التابعة للوزارة في بقية المناطق وصلت إلى 73.55%.وبيّن وكيل الوزارة للشؤون الفنية في حديثه للمجلة عن إنجاز 35% من مرحلة تصميم مشروع نادي منسوبي وزارة الحرس الوطني، إضافة إلى اهتمام الوكالة بمبادرة التشجير وزيادة رقعة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة وتحسينها في مناطق مسؤولية الوكالة.كما اشتمل العدد على مقالات ودراسات في المجالات السياسية والعسكرية والثقافية والأمنية .// انتهى //17:41ت م0073