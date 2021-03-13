بيروت 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه السيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وافادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 277 مترا ولمدة 7 دقائق ، مشيرة إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //17:41ت م0074