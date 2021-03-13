الباحة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، يعلن مجلس شباب المنطقة عن انطلاق مبادرة" باحة تثرينا " التدريبية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن البرامج تستهدف الشغوفين والمتطلعين لآفاق المعرفة والنجاح وتطوير الذات بعدد ٦ دورات متنوعة المجالات تمثلت في: مهارات الإعلام الجديد, والعلاقات العامة, وخدمات العملاء, إضافة إلى نظام العمل السعودي الجديد, وقيادة فرق العمل, والسكرتارية الحديثة, وإدارة المكاتب, ويقدم الدورات نخبة من المدربين المعتمدين ورواد المعرفة المتميزين, وذلك عبر برنامج ZOOM لمدة 14 يوماً بواقع 64 ساعة تدريبية خلال المدة من 2 إلى 17 /1442/8هـ.// انتهى //17:51ت م0075