الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واستشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الـ(65) للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة ( csw) المقرر عقدها في نيويورك خلال الفترة من 15 - 26 مارس الحالي، والمخصصة لمشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار في الحياة العامة، وجهود القضاء على العنف ضد المرأة وتمكينها، وتحقيق المساواة بين الجنسين.وسيمثل المملكة وفد برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، ومشاركة رئيسة لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة الدكتورة لانا بنت سعيد، وممثل وكالة تمكين المرأة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة هند بنت خالد الزاهد، وممثل هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان.وعدت الدكتورة هلا الملتقى الأممي فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات على صعيد تمكين المرأة السعودية، والدور الأساسي الذي تقوم به في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.وأوضحت أن رؤية المملكة 2030 اعتمدت استراتيجية طموحة تحقق الاستفادة القصوى من إمكانات المرأة كشريك رئيسي في صنع القرار وكذلك رفع الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في المجتمع، وتمكينها اقتصاديًا، لافتةً إلى حرص القيادة الرشيدة على تعظيم مكتسبات المرأة وحمايتها، وتعزيز مشاركتها في نهضة الوطن.ويستعرض الوفد خلال فعاليات الدورة، جهود المملكة لحماية المرأة في ظل جائحة كورونا، و قضية التمكين المالي والاجتماعي والصحي للمرأة في رؤية 2030، وفرص العمل المتاحة لها، وكذلك ما تقدمه المملكة من تأهيل وتدريب ممثلة في جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تقديم صورة واقعية للجهود التي تقوم بها المملكة للتصدي لحالة العنف الأسري، وتوفير سبل الحماية والحياة الآمنة المستقرة.ويشارك الوفد في عدد من الاجتماعات الافتراضية، كما ستنظم المملكة العربية السعودية يوم 22 مارس 2021م فعالية على هامش تلك الاجتماعات بعنوان " Women's Economic Empowerment" تناقش فيه التمكين الاقتصادي للمرأة .الجدير بالذكر، أن المملكة مشاركة باستمرار كعضو مؤثر وفعال في لجنة وضع المرأة CSW ضمن 192 دولة مشاركة منذُ 2016م بوفود رسمية رفيعة المستوى، يُعهد إليهم إعداد التوصيات والتقارير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي، وتكرس جهودها لبحث قضايا المرأة وتمكين دورها في المجتمع.// انتهى //17:57ت م0076