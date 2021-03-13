بغداد 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4054 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 754318 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13719, فيما تم تسجيل 4086 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 681828 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58771 , منهم 450 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:09ت م0079