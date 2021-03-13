ألما اتا 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسلقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم في تحطم طائرة عسكرية من طراز " إيه . إن - 26 " كانت تقل على متنها ستة أشخاص ، أثناء هبوطها بمدينة ألما اتا في قازاخستان.وأفادت وزارة الطوارئ في قازاخستان في بيان أن الطائرة كانت قادمة من مدينة نور سلطان العاصمة وأثناء هبوطها بالمدينة تحطمت، ونتج عن ذلك مقتل أربعة أشخاص، فيما تم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضهما لإصابات خطرة .// انتهى //18:10ت م0080