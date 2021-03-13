بريدة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الحادي والعشرين لموسم 1442هـ, بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكوّن الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية على مسافة 1200 م حققه الجواد (شديد الخالدية) للمالك محيجين الراشد.الشوط الثاني المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1200م حققه الجواد (ولد الأعصم) لإسطبل الرعد.الشوط الثالث المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 3 سنوات) على مسافة 1200م حققه الجواد (عز الدبك) للمالك عبدالله التويجري.الشوط الرابع المخصص لإنتاج محلي (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م حققه الجواد (النقدان) لإسطبل الإشرافية.الشوط الخامس المخصص لإنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م حققه الجواد (مستوى عالي) للمالك إبراهيم الشويعي.الشوط السادس المخصص لإنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات) على مسافة 1400م حققه الجواد (مرجاح) للمالك عبدالرحمن السليم.الشوط السابع الرئيسي المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 4 سنوات) على مسافة 1400 م حققته الفرس (عز ذي قار) لإسطبل العاصفة.الشوط الثامن المخصص لإنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600 م حققه الجواد (شبل بانديني) للمالك يزيد الدرع.وفي نهاية الحفل توج المدير العام للميدان بكأس الدعم العشرين لمدرب الفرس (عز ذي قار) خالد المانع.// انتهى //18:30ت م0081