الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسقرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الموافقة على طلب نادي الهلال استضافة مباريات بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على صالة نادي الهلال، ويشارك فيها أربعة أندية هي: "الهلال والأهلي والاتحاد والترجي" وستنطلق المنافسات يوم الثلاثاء على مدار ثلاثة أيام بواقع مباراتين كل يوم.وستُلعب المسابقة بنظام الدوري من دور واحد، وسيتوج الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية وهو الفريق الأكثر حصولاً على مرات الفوز في ختام المسابقة الخميس المقبل.// انتهى //19:00ت م0084