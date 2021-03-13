الجبيل 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل سباقه الـ ١٤ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠ متر، وشوط مفتوح الدرجات إعادة للحفل الثالث عشر مسافة ١٢٠٠.وجاءت النتائج كما يلي: الشوط الأول المخصص لحصن وأفراس مفتوح الدرجات إعادة للحفل الثالث عشر مسافة ١٢٠٠، فاز بكأس دعم نادي سباقات الخيل الجواد "سعد الخوي" لإسطبل فارس الفتوح، وفي الشوط الثاني المخصص لحصن وأفراس لم تربح ٣ سنوات فأكثر مسافة ١٤٠٠ متر، فاز بالمركز الأول الجواد "وديع الصافي" لإسطبل حسن آل خزعل، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص لحصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات ومسافة ١٤٠٠ متر فاز بالمركز الأول الحصان "ياريس" لإسطبل بندر آل حثلين، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر ومسافة ١٤٠٠ متر، فاز بالمركز الأول الحصان "غابط" لإسطبل محمد آل حيدر.وفي شوط الكأس الشوط الخامس المخصص لأفراس مفتوح ٣ سنوات ومسافة ١٤٠٠ متر، على كأس دعم نادي سباقات الخيل فازت به الفرس "الحريرية" لإسطبل عبدالله الدوسري.// انتهى //19:05ت م0085