عام / الأردن تسجل 4144 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/7/29 هـ الموافق 2021/03/13 م واس
عمّان 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 469000 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 390127 حالة شفاء بعد تسجيل 4594 حالة إضافية، كما سجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5285 حالة.
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19:26ت م
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