الكويت 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسسجلت الكويت خلال ال24 ساعة الماضية ، 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 208460 حالة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1165 حالة وفاة .وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السندفي بيان ، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 198 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14513 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1365 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 192782 حالة .// انتهى //19:34ت م0093