الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واساختُتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات بإقامة 8 مباريات.وواصل الاتفاق صدارته للمجموعة الأولى برصيد 24 نقطة بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 10-1، فيما فاز العلا على الفاو بنتيجة 10-4، بينما تغلب الريان على حراء بنتيجة 9-5، كما فاز مصدة على مستضيفه العلمين 5-2.وفي المجموعة الثانية استعاد العرض صدارته بعد تغلبه على ضيفه الوحدة بنتيجة 7-3 رافعًا رصيده إلى 17 نقطة، فيما تخطى القادسية نظيره منيف بنتيجة 6-1، بينما فاز النهضة على الثقبة بنتيجة 8-6، وتغلب طويق على رضوى بنتيجة 8-3.// انتهى //19:41ت م0096