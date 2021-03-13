حفر الباطن 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسفعّل مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن اليوم الوطني للمشي تحت شعار " امش 30"، وذلك في متنزه وادي فليج.وتسعى المبادرة إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل وعي الممارسين للمشي، وتعريف الزوار بأهمية فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يومياً.وتضمنت المبادرة ركنا خاصا للتوعية بالأمراض المزمنة، وأخذ قياسات عشوائية للكشف عن السكر والضغط والأوزان وإرشادهم إلى الأوزان المناسبة ، وتشجيعهم وحثهم على ممارسة الرياضة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.// انتهى //19:42ت م0097