الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسرعت وزارة المالية سباق الفروسية على كأس وزارة المالية، الذي أقيم اليوم في ميدان الفروسية بمحافظة جدة، وبإشراف من نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة, حيث جاء كأس المالية للسباق الذي اشتمل على ثمانية أشواط، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بجدة لهذا العام.وقام مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة ومدير عام فرع هيئة عقارات الدولة بالمنطقة منصور بن فيصل الزهراني، بتسليم كأس المالية للخيّال الفائز مشعل المزيد، بعد فوز الجواد "Street of Dreams" المملوك لمساعد بن عبدالله المساعد، والمدرب عمر الثنيان.وتأتي رعاية وزارة المالية لهذه الرياضة العريقة لتعزيز مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، والإسهام في دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة، التي تلقى اهتماماً بالغاً من قيادة المملكة - حفظها الله - لأنشطة الفروسية، وتشجيعاً للشباب على ممارستها، بما يسهم في تعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المرتبطة بموروثه العربي وثقافته الإسلامية.// انتهى //21:27ت م0102