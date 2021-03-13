القاهرة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتقويتها في المجالات كافة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الرئيس السيسي هنأ "الدبيبة" خلال الاتصال الهاتفي بحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي، كخطوة تاريخية مهمة في طريق تسوية الأزمة الليبية، مُشدداً على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية، والاستعداد للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا.وأشار راضي إلى أن رئيس الحكومة الليبية أكد من جانبه حرص حكومته على مواصلة الدفع قُدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر، مُعرباً عن التقدير لدور مصر في تسوية الأزمة الليبية.// انتهى //22:55ت م0105