تونس 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسبدأت في تونس اليوم أولى حملات التطعيم لمواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، بدءًا بالطواقم الطبية والصحية العاملين في الصفوف الأولى لمنظومة " كوفيدـ 19 "، بكامل محافظات البلاد.وأفاد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي لدى إشرافه على بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، أنه ببدء الحملة ستكتسب تونس مناعتها ضد الجائحة، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لبلوغ تلقيح 50 % على الأقل من التونسيين ضد الفيروس مع نهاية السنة الجارية2021.// انتهى //23:09ت م0107