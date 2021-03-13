الخبر 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للأندية (مرحلة البراعم- ب) في صالة الجمباز بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر ، بحضور نائب رئيس اتحاد الجمباز الوليد الكعيد, حيث حقق نادي الابتسام المركز الأول، وحل نادي السلام ثانياً، ونادي الاتحاد ثالثاً.من جانب آخر, دشن الاتحاد السعودي للجمباز، أولى بطولاته في الموسم الرياضي الجديد، مطلع الشهر الجاري، بتنظيم بطولة المملكة للأندية لدرجتي الأشبال والناشئين (المستوى الأول) على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسط تطبيق البروتوكول الصحي لحماية اللاعبين والمشاركين من فيروس كورونا المستجد.// انتهى //23:19ت م0109