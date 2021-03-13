القاهرة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واستعادل فريق إنبي لكرة القدم إيجابيًا مع نظيره المصري البورسعيدي بهدفٍ لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد إنبي بهذا التعادل إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الرابع مؤقتًا بفارق الأهداف عن "مصر المقاصة" الذي يأتي في المركز الخامس بنفس الرصيد، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 23 نقطة في المركز السادس.// انتهى //23:45ت م0112