تونس 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واستوفي خمسة أشخاص في حادث انفجار خزان لمادة الإسفلت وقع اليوم بالمنطقة الصناعية في محافظة قابس بجنوب شرق تونس.وأوضح مدير الدفاع المدني بالمحافظة العميد عاطف حويج في تصريح له أن وحدات الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق، ووضع حد للخطر الذي كان يهدد المنطقة الصناعية في قابس، التي يوجد بها العديد من المصانع المختصة في الصناعات الكيميائية وفي إنتاج الغاز.// انتهى //23:54ت م0115