ألماتي 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسلقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح بالغة، جراء تحطّم طائرة عسكرية واحتراقها، عند محاولتها الهبوط في مطار في ألماتي كبرى مدن كازاخستان.وأوضحت السلطات الكازاخستانية أنه نُقل الناجيان إلى المستشفى، حيث وضعا في العناية المشددة ووضعهما حرج "للغاية".وكانت الطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف "إن-26" متّجهة من العاصمة نور-سلطان إلى ألماتي، وفق وزارة الطوارئ، التي أشارت إلى أن المطار فقد الاتصال بالطائرة عند الساعة 17,22 بالتوقيت المحلي (11,22 ت غ).// انتهى //00:09ت م0002