تونس 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأجرى رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي اتصالاً هاتفياً اليوم، برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي هنأه فيه بنيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية ثقة مجلس النواب.وأعرب رئيس الحكومة التونسي خلال الاتصال عن أمله في تطور العلاقات القائمة بين بلاده وليبيا إلى مستوى الشركة الإستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين.وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي من جانبه، رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.// انتهى //00:29ت م0003