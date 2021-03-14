القاهرة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا أمس برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له إن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال على ضرورة البناء على الخطوات الإيجابية المتمثلة في حصول الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ثقة مجلس النواب الليبي، وذلك من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي.وأشار راضي إلى أن رئيس المجلس الرئاسي أكد من جانبه على حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز العلاقات مع مصر وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، معربا عن تقديره للجهود المصرية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا.// انتهى //02:35ت م0010