عدن 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واساتهم مسؤول يمني رفيع الحرس الثوري الإيراني بالاستمرار في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء لميليشيا الحوثي، واتخاذه الأراضي اليمنية منطلقا لتهديد الملاحة التجارية والتحكم بالممرات الدولية.وقال وزير الإعلام عمر الإرياني إن نماذج من الألغام البحرية التي عرضتها ميليشيا الحوثي مؤخرا والمصنعة في إيران، استخدمت في هجمات إرهابية طالت ناقلات نفط وسفنا تجارية في البحر الأحمر.وحذر الإرياني من التهديد الخطير وغير المسبوق، الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية، وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بحسب ما صرح به لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودعم جهود الحكومة لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتأمين كامل الشريط الساحلي في البحر الأحمر، ووقف الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //02:38ت م0011