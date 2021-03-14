برازيليا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت وزارة الصحة البرازيلية أمس 1986 حالة وفاة و75 ألفا و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة في بيان أنه بذلك يرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بكورنا في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 277 ألفا و91 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 11 مليونا و438 ألفا و935 إصابة.// انتهى //02:53ت م0012