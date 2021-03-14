عام / الولايات المتحدة تسجل 63,007 إصابة مؤكدة و 1,392 حالة وفاة بفيروس كورونا
الأحد 1442/8/1 هـ الموافق 2021/03/14 م واس
واشنطن 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63,007 إصابات جديدة و 1,392 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 29,176,658 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 530,693 حالة وفاة.
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