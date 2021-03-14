واشنطن 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63,007 إصابات جديدة و 1,392 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 29,176,658 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 530,693 حالة وفاة.// انتهى //03:06ت م0015