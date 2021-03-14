أبوجا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسقُتل 15 جنديًا نيجيريًا وأربعة مدنيين من قوة المهام المشتركة المدنية أمس في كمين نصبه مسلحون لموكب عسكري نيجيري في محافظة بورنو شمال شرق البلاد.وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية أن الموكب تعرض لهجوم عنيف من مقاتلي تنظيم داعش في غرب أفريقيا الإرهابي، قرب غودومبالي في منطقة بحيرة تشاد.يذكر أن الجيش النيجيري قد قضى أمس الأول على 25 مسلحًا من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية بمحافظة بورنو .// انتهى //05:25ت م0017