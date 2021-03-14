القاهرة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، على الدعم المصري الكامل للحكومة الليبية ومساعدتها لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و42 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 190280 إصابة، و11256 حالة وفاة.ولفتت الانتباه إلى إدانة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قيام جمهورية التشيك بافتتاح مكتب سفارتها بالقدس المحتلة بما يُخالف القانون الدولي، وتأكيده على أن هذا التصرف لا يُساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة.ونوّهت صحف القاهرة إلى دعوة مجلس الأمن الدولي أمس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.وسلّطت الضوء على قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار تعليق المساعدات المقدّمة لإثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع الأمن، وضرورة فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم "تيجراي".ونقلت عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله إن الحوثيين يعرقلون المساعدات الإنسانية في اليمن، خاصة تلك المساعدات المتعلقة بالوقود.وأفادت بأن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تمثل غدًا بكامل تشكيلها للمرة الأولى أمام مجلس النواب الليبي لحلف اليمين بمقر البرلمان المؤقت في طبرق بدلاً من المقر الدستوري للمجلس في بنغازي.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مصرع 6 عُمال تونسيين جراء انفجار خزان بوحدة صناعية بمدينة قابس الساحلية .// انتهى //10:23ت م0025