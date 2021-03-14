الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسينظم معهد الإدارة العامة غداً مؤتمراً إلكترونياً بعنوان: "هيئة الخبراء ودورها في العملية التشريعية"، يقدمه معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ محمد سليمان العجاجي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية".وسيتناول المؤتمر التعريف بهيئة الخبراء ومهامها واختصاصاتها، والعملية التشريعية في المملكة كالإجراءات، والأدوار، والمسؤوليات؛ وفقًا للأنظمة الأساسية، إضافةً لدور الهيئة في العملية التشريعية: "التشريعات العادية، والتشريعات اللائحية أو الثانوية".يُشار إلى أن برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية" يهدف لإكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية، ويمتد لـ 3 سنوات تدريبية، بواقع 6 فصول دراسية، وهو متاح لجميع حملة البكالوريوس باستثناء الحاصلين على تخصص القانون والأنظمة والحقوق؛ ليكون طريق غير القانونيين نحو دراسة القانون بمميزات وظيفية وأكاديمية.// انتهى //10:38ت م0027