أبهـا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسنفّذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير خلال الفترة من 4 - 13 مارس الجاري, 1196 جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية ومراكز صيانة السيارات, وذلك لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا.ورصدت "واس" في جولتها الميدانية تطبيق الفرق الرقابية بفرع التجارة في عسير العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة ، مع التأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية ومنع ادخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم وجود ممارسات مخالفة وتفعيل تطبيق (توكلنا) على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة, إضافة الى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.وحثّ فرع الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.// انتهى //11:08ت م0031