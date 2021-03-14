رفحاء 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسنفذ مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء ,بمنطقة الحدود الشمالية أمس ,جولات ميدانية على المزارع للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية ,وتوزيع المبيدات وآلات التعفير وشرح طريقة استخدامها،بالإضافة لطرق الزراعة السليمة وأساليب المكافحة .وأوضحت "بيئة "رفحاء أنها تسعى لزيادة الوعي لدى المزارعين ,وتفعيل دور الأعمال الرقابية على المحاصيل الزراعية لحماية المستهلك والحد من الاستخدام المفرط العشوائي للمبيدات الزراعية التي لها تأثير على صحة الإنسان والبيئة، تماشيا مع رؤية 2030.// انتهى //11:12ت م0032