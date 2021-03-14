بغداد 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بظاهرتي الإرهاب والفساد, مبرزة تأثيرهما السلبي على مسار العملية السياسية في البلاد وعلى خطط التنمية والاستثمار وعلى أي حوار وطني حقيقي يهدف إلى تعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، ويسهم في توطيد قيم العدالة الاجتماعية.ونوهت الصحف في هذا المجال بدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإطلاق حوار وطني يمهد لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل, وحثت على الأسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية بوصفها الجهاز الدستوري الضامن لنتائج الانتخابات.وعرجت صحف اليوم على الوضع الوبائي الناجم عن جائحة كورونا مبرزة الجهود المبذولة من قبل الحكومة للبدء بحملة تطعيم واسعة ضد الوباء, كاشفة عن قرب وصول 16 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة إلى العراق.وتناولت صحف اليوم تطورات المشاورات الجارية بين بغداد وأربيل للاتفاق على حل للقضايا العالقة, لاسيما مايتعلق بالموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021 م التي مازالت تنتظر التصويت عليها في مجلس النواب.ونوهت صحف بغداد بالتظاهرة الاحتجاجية التي شهدتها محافظة النجف أمس مطالبة بإقالة المحافظ ،// انتهى //11:25ت م0033