جاكرتا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات الليلة الماضية، منطقة بوني بولانجو في إقليم جورونتالو شمال شرق إندونيسيا.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 77 كيلومترا جنوب شرق منطقة بوني بولانجو وعلى عمق 138 كيلومترا، مشيرةً إلى أن الهزة الأرضية لم تتسبب بحدوث موجات المد العاتية "تسونامي".// انتهى //11:26ت م0034