الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها تحت مسمى شركة الحلول للغاز (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لغازكو)، برأس مال خمسة ملايين ريال.وأوضحت أن الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال جميع أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية، مبينة أن نشاط الشركة الجديدة يتمثل في تقديم الخدمات المتعلقة بتأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.// انتهى //11:30ت م0036