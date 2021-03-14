الباحة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأغلقت إدارات صحة البيئة والطوارئ بأمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، نحو ٥١٠٨ جولات ميدانية، شملت المنشآت التجارية كالمطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية وصوالين الحلاقة وما في حكمها، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأسفرت تلك الجوالات عن إغلاق ٤١ منشأة تجارية، وتحرير ١٢١ مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا على أن تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط التجاري، واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، مازال مستمرًا.وبين أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠) وسيتم على الفور مباشرتها ميدانياً واتخاذ اللازم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //13:21ت م0049