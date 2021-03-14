نجران 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسبدأت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة اليوم، في استقبال التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) في نسخته السادسة ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن البرنامج الذي سينطلق الأحد القادم، يأتي تحقيقًا لمسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الإدارة العامة ومنشآتها التدريبية بالمنطقة بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع وبما يساهم في تحقيق متطلبات سوق العمل المحلي مواكبة لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة في العديد من التخصصات التقنية والمهنية، مبيناً أن البرامج التدريبية ستشمل تخصصات الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية وأنترنت الأشياء، و الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.وأشار إلى أن التدريب سيكون بنظام التدريب عن بعد وبرسوم رمزية مراعاة لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وبهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات حسب احتياجاتهم، حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية.// انتهى //13:23ت م0050