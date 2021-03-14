الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسقامت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بإدارة الخدمات الصيدلانية بصرف أكثر من مليونين و 200 ألف وصفة علاجية، وذلك خلال العام 2020م.وأضافت المدينة أنها فعّلت عددًا من المبادرات خلال جائحة كورونا كوفيد-19، التي تمثلت في مبادرة سواعد الخير، حيث تم تجهيز أكثر من ألف وصفة علاجية وجرى إيصالها من قبل المتطوعين للمرضى والمراجعين، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910، أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المرسلة من قبل الصيدلية.كما قامت بتسليم الوصفات الطبية الجاهزة والمعاد صرفها عبر نافذة لخدمة السيارات في المدينة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو 1660 مستفيداً.// انتهى //13:25ت م0051