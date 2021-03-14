نجران 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، مبادرة "بالتزامنا نسلم" التي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة نجران" بصائر ".جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن العصيمي.وأشاد سموه بالمبادرة وأهدافها والجهود التي بذلت من جميع الجهات المشاركة في المبادرة للتعامل مع جائحة كورونا، وما قدمه الفرع من برامج توعوية.واطلع سمو أمير نجران على عرض مصور عن المبادرة ودورها في تحقيق مقاصد الدين بحفظ النفس وتوعية المجتمع بأهمية أخذ اللقاح، والتقيد بالإجراءات والاحترازية في المساجد والأماكن العامة.من جانبه أكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة المشرفة على الجمعية واستكمالاً لتفعيل البرامج المجتمعية لمواجهة فيروس جائحة كورونا المخصصة لعموم المجتمع وجزء منها مخصص للجاليات الناطقين بغير العربية، وتفعيل دور المتطوعين بشكل أكبر ضمن هذه المبادرة وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:25ت م0052