سكاكا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأكدت لجنة الطوارئ الرئيسة بمنطقة الجوف استمرار مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد - 19 من خلال مواصلة أعمال اللجنة بالميدان وإيقاع العقوبات بحق مخالفيها، إضافة الى تفعيل نقاط الفرز البصري على مداخل المنطقة والتأكد من صحة القادمين لها من خلال تطبيق توكلنا.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ 18 الذي عُقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة،اليوم عبر الاتصال المرئي، والذي شدد فيه على استمرار العمل بالوتيرة نفسها حتى زوال الجائحة بإذن الله.وأكد سمو أمير منطقة الجوف تعاون الجهات ذات الاختصاص على وجه السرعة فيما بينها في تنفيذ القرارات التي يرونها والابتعاد عن البيروقراطية في كل ما يتعلق بالجائحة حتى نحمي أبناء المجتمع من هذا الوباء ونرى تناقص في أعداد الحالات بالمنطقة.واستعرضت اللجنة مؤشرات الأداء للجهات المعنية والنسب التي حققتها خلال الأسبوع من خلال الجولات الميدانية، بعد ذلك ناقش محاور الاجتماع مع الحضور.حضر الاجتماع وكيل إمارة الجوف حسين آل سلطان.// انتهى //13:28ت م0055