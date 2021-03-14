الجزائر 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بزيارة الرئيس الانتقالي لدولة مالي أباه انداو إلى الجزائر، مبينة أنه سيجري مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول سبل تعزيز التشاور بين البلدين واسهام الجزائر في إعادة الاستقرار لمالي ضمن مسار الأمم المتحدة وفقا لمخرجات اتفاق الجزائر للمصالحة والسلم في مالي.وأبرزت دعوة مجلس الأمن الدولي، إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مشيرة إلى تأكيد المجلس على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا فورا، وعلى أهمية منح البرلمان الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في العملية السياسية.وتناقلت صحف الجزائر على نطاق واسع خبر تقديم وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أمس، استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.// انتهى //13:29ت م0056