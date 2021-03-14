مسقط 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 146867 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1608 وفيات، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 136429 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل لـ 52 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 274 والمنومين في العناية المركزة 87 حالة.// انتهى //13:29ت م0057