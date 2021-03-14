العيص 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسقدّم قسم الطوارئ بمستشفى العيص العام خدماته لعدد 23709 مستفيدين، وذلك خلال العام 2020م.كما أجرى قسم المختبر وبنك الدم خلال الفترة نفسها 56688 فحصاً مخبرياً، وتم صرف 89397 وصفة طبية، كما تم إجراء 261 عملية جراحية عامة, وعدد المنومين 2331 مريضاً, وقام قسم الأشعة بعمل 4097 صورة إشعاعية متنوعة، كما بلغ عدد الولادات 491 ولادة.وقدّمت العيادات الخارجية خدماتها في العديد من التخصصات الطبية لـعدد 12233 مستفيداً، فيما بلغ عدد إجمالي المواليد 490 مولوداً، وعدد المستفيدين من خدمات الأسنان 896 مستفيداً، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 310 جلسات.يُذكر أن مستشفى العيص العام تبلغ سعته السريرية 50 سريراً، ويُقدم خدماته في العديد من التخصصات الطبية لأهالي محافظة العيص ومراكزها .// انتهى //13:30ت م0058