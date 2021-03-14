الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسعقدت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم اجتماعها الدوري التسعين عبر الاتصال المرئي.وأوضح معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أن الهيئة تدارست الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية ،إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .وبين أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات في هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.// انتهى //13:32ت م0059