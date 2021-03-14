الكويت 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر7 نقاط ليبلغ مستوى 18ر5749 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر225 مليون سهم تمت عبر 9552 صفقة نقدية بقيمة 8ر46 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4663 نقطة بنسبة هبوط بلغت 38ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 16ر137 مليون سهم تمت عبر 4981 صفقة نقدية بقيمة 3ر11 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر18 نقطة ليبلغ مستوى 14ر6296 نقطة بنسبة صعود بلغت 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 44ر88 مليون سهم تمت عبر 4571 صفقة بقيمة 5ر35 مليون دينار.// انتهى //13:33ت م0060